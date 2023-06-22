Запущено бурение на строительной площадке завода по производству «зеленого» водорода с участием президента Германии и премьер-министра Казахстана

Проект, инициированный в результате Соглашения об инвестициях, подписанного в прошлом году во время визита президента Европейского совета, предусматривает строительство солнечных и ветровых станций с общей мощностью 40 ГВт. Это позволит ежегодно производить до 2 млн тонн «зеленого» водорода или 11 млн тонн «зеленого» аммиака. Запуск бурения открывает новый этап в развитии проекта, предоставляя важные данные для анализа подземных пород и последующих этапов.

Как ожидается, Казахстан укрепит свои возможности поставок экологически чистого водорода на европейские рынки и ускорит переход экономики к экологической устойчивости.