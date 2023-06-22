Теннис: особенности этого вида спорта

Теннис – одна из наиболее востребованных дисциплин среди любителей спорта из Казахстана. Ввиду большого количества турниров, игры проводятся ежедневно. Также игры отличаются зрелищностью. Поэтому ставки на теннис иногда даже могут конкурировать по популярности с футбольными событиями, а матчи вызывают большой интерес в плане просмотров.

Особенности теннисных матчей

Выделим главные особенности в ставках на теннисные матчи:

динамичность;

высокая вероятность камбеков;

простые правила;

много конкурентных противостояний;

результат в меньшей мере зависит от судейских решений, чем в некоторых других видах спорта;

используются разные типы покрытия;

матчи присутствуют даже в ночное время.

Результат игр меняется динамично. Ход игры может перевернуться в считанные секунды, это добавляет зрелищности играм. Не являются редкостью в этом виде спорта и камбеки.

Часто на корте сходятся примерно равные по силе соперники. И тогда зритель может насладиться всеми прелестями теннисного противостояния.

Каждый тип покрытия отличается некоторыми особенностями. Выделяют такие типы кортов:

хард;

трава;

грунт.

Некоторые теннисисты хорошо играют на одном покрытии, но не совсем комфортно чувствуют себя на другом типе кортов. Например, грунтовое покрытие считается медленным, а отскок от корта не такой высокий. Все это способствует долгим розыгрышам. Поэтому игроки с сильной подачей теряют преимущество, увеличивается число брейков, а игры затягиваются по времени. Грунтовые корты больше подходят для спортсменов с высокой физической и функциональной подготовкой и выносливостью.

На харде же принимать подачу сложнее. Розыгрыши здесь короче, а преимущество на стороне спортсменов с сильной подачей.

Игры проводятся во всех уголках мира. Поэтому некоторые матчи доступны утром, некоторые днем или вечером, а часть игр проходит в ночное для нас время суток. Для кого-то это может оказаться плюсом, а для некоторых фанатов тенниса и минусом, но мы рассмотрим более очевидные недостатки этого вида спорта.

Недостатки теннисных матчей

Главный недостаток у этого вида спорта один – нет ясности относительно времени старта игры. Часто случается так, что ожидаешь игру, например, в 18:00, а она стартует через полчаса, час или даже позже. Бывают даже случаи, когда встреча переносится на следующий день. Виной тому может быть погодный фактор, а также загруженность корта. На одной и той же площадке за день часто запланировано несколько игр. И, если предыдущие участники не закончили партию, следующий матч откладывается до тех пор, пока корт не освободится.

Особенно обидными бывают переносы уже идущей игры из-за погоды. Например, при сильном дожде матч прерывается. И нередко случается так, что встречу приходится доигрывать уже на следующий день.

Лицензия №20019733 от 31.12.2020 выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».