Президент Германии посетил порт Курык в Казахстане, где ознакомился с новыми проектами в рамках развития Среднего коридора

Порт Курык является важным транспортным узлом на восточном побережье Каспийского моря и осуществляет перевозку казахстанских и транзитных товаров.

Во время визита делегаты прогулялись по порту, ознакомились с инвестиционными проектами и текущей работой порта. Было отмечено, что средний коридор, через который проходит более 80% грузов из Китая и Центральной Азии в Европу, становится все более важным на континентальной торговой карте. Казахстан стремится увеличить объемы грузоперевозок по маршруту и предоставить свои портовые мощности для удовлетворения потребностей немецких и европейских партнеров.

Вместе с тем, немецкие партнеры выразили заинтересованность в реализации перспективных транспортно-логистических проектов.