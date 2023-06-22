Министр энергетики РК рассказал о необходимых процедурах проведения общественных слушаний при строительстве атомной электростанции в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что строительство атомной электростанции в Казахстане требует проведения общественных слушаний. В соответствии с действующим законодательством, процедуры определения площадки, а также общественные слушания являются неотъемлемой частью данного процесса.

Министр отметил, что четыре основных и два дополнительных участника рассматриваются в качестве потенциальных конкурсантов на строительство АЭС. Однако окончательное участие в конкурсе будет зависеть от успешного прохождения всех необходимых процедур и учета пожеланий местных участников общественных слушаний и экспертов.