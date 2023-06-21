Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Казахстанско-Германском бизнес-форуме

Как сообщил Глава государства, в ходе сегодняшней встречи с Президентом Штайнмайером была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в разработке природных ресурсов. По его словам, это придаст реальное содержание межправительственному Соглашению о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах.

Кроме того, в выступлении было акцентировано внимание на больших перспективах в сферах транспорта и логистики. В качестве одного из наиболее перспективных секторов для дальнейшего сотрудничества были также отмечены возобновляемые источники энергии.

В ходе мероприятия также выступили Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, глава Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп.