Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова выразила свою озабоченность неэффективностью тарифного регулирования в сфере коммунальных услуг

Она отметила необходимость достижения баланса между инвестиционными тарифами, которые обеспечат обновление инфраструктуры, и социальным благополучием населения, связанным с расходами на коммунальные услуги. Годунова подчеркнула, что инвестиционные программы, утверждаемые в рамках тарифов, в настоящее время направлены только на решение текущих проблем, а механизм бюджетного кредитования для региональных реконструкций и строительства систем теплоснабжения неэффективен.

Она также отметила, что в большинстве регионов применяются дифференцированные тарифы, что фактически означает скрытое субсидирование некоторых организаций за счет повышенных тарифов для бюджетных учреждений.