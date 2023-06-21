Председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков объявил о трансформации системы защиты прав потребителей

Поправки в законодательство будут направлены на создание всеобъемлющей и эффективной системы защиты прав потребителей, с учетом интересов граждан и бизнеса. Основные нововведения коснутся внедрения института Омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей и переход к двухступенчатой процедуре рассмотрения жалоб потребителей. Также будет введена гражданская правовая ответственность для стимулирования субъектов предпринимательства удовлетворять законные требования потребителей.

Ожидается, что уровень удовлетворенности граждан государственным регулированием в области защиты прав потребителей достигнет 80% к 2025 году.