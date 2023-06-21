Итоги социально-экономического развития региона подвёл аким СКО на брифинге в столице

На брифинге службы центральных коммуникаций в Астане Айдарбек Сапаров подвёл итоги социально-экономического развития региона за 5 месяцев. Большую работу североказахстанцы провели по линии сельского хозяйства. В оптимальные сроки завершили весенне-полевые работы. В этом году площадь посева увеличили на 90 тысяч га и составили 4,5 млн га. Хорошие показатели и в сфере животноводства. Ежегодно растёт численность поголовья всех видов скота. По итогам 5-ти месяцев производство мяса увеличилось на 7,1%, а молоко — на 4,4%.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тыс. тонн. Этого удалось достичь за счет открытия 30 современных высокопроизводительных молочно-товарных ферм с доильным залом. В этом году начали строить еще 17 ферм общей мощностью 13 тыс. голов. Из них 9 запустим до конца года. Фермы строятся в сельских населенных пунктах. Один комплекс позволяет создать не менее 50 рабочих мест. Отмечу, что такое масштабное строительство ферм стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по финансированию через СПК.



Алишер Ашимов