Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер встретились для обсуждения развития стратегического партнерства между Казахстаном и Германией

Обсуждение фокусировалось на укреплении политического диалога и расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортно-логистической сферах. Особое внимание уделялось развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сотрудничеству в области нефти и газа, и зеленой энергетики. Стороны также обсудили актуальные международные и региональные вопросы. Переговоры прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, и были достигнуты соглашения о расширении сотрудничества в различных сферах экономики.

Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода, принадлежащем шведско-германской компании Svevind.