9 Гран-при, 2 супер Гран-при: коллектив «Арабеск» вернулся с республиканского конкурса

Радостные возгласы заполнили сегодня Петропавловский вокзал. С цветами и шариками встречают ансамбль танца «Арабеск». Ребята вернулись из столицы и привезли с собой немало медалей и кубков.

ДИАНА ШАДЫБЕКОВА, участница образцового ансамбля танца «Арабеск»:

— Мне очень понравилась поездка. Получила кучу эмоций. Я была рада посмотреть на другие коллективы. Все коллективы хорошо выступили. Я узнала очень много нового.

АЙЗЕРЕ НУРБОЛАТ, участница образцового ансамбля танца «Арабеск»:

— Я из средней группы. Мы танцевали «Бум» и «В побеге от себя». Мы готовились. Полгода один танец учили и полгода второй.

На суд жюри коллектив представил 12 номеров. Участие приняли только младшая и средняя группы. Всего — 144 человека от 4 до 12 лет. Республиканский конкурс проходил в Астане 17-18 июня.

АСЕЛЬ КОШКИМБАЕВА, педагог образцового ансамбля танца «Арабеск»:

— 17 июня дети, конечно, немного разволновались. Кто-то приехал прям перед конкурсом, поэтому результат был похуже. Были и 2, и 1 места. Но, мы взяли и 5 Гран-при, и выиграли главный кубок, главный денежный приз. На второй конкурсный день дети выступили уже намного лучше. Более уверенно себя чувствовали. Заработали одно 1 место, 9 Гран-при, 2 супер Гран-при и денежные призы.

Неделю назад коллектив ездил покорять южную столицу. С международного конкурса «Арабеск» привёз 1 первое место и 9 Гран-при. 8 июля в Боровом предстоит выступление детей старших групп.

Диана Салихова