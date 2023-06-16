Что такое углеродная нейтральность?

Углеродная нейтральность — это концепция, призванная сократить или полностью компенсировать выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ (CO2), для достижения равновесия между эмиссиями и удалением углерода из атмосферы. Это стремление к уменьшению негативного воздействия человеческой деятельности на климат.

Как достигается углеродная нейтральность?

Достижение углеродной нейтральности требует комплексного подхода. Во-первых, необходимо сократить выбросы парниковых газов путем перехода к чистым источникам энергии, улучшение энергоэффективности и использование более экологически чистых технологий. Во-вторых, компании и организации могут компенсировать свои оставшиеся выбросы путем инвестирования в проекты, которые удаляют углерод из атмосферы, например, путем посадки лесов или использования технологий захвата и хранения углерода.

Зачем нужна углеродная нейтральность?

Углеродная нейтральность является неотъемлемой составляющей борьбы с изменением климата. Повышение уровня парниковых газов в атмосфере приводит к глобальному потеплению и катастрофическим последствиям, таким как экстремальные погодные условия, повышение уровня морей и угроза для живых организмов. Стремление к углеродной нейтральности помогает ограничить рост температуры планеты и сохранить экосистемы для будущих поколений.