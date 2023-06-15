В Казахстане наблюдается рост экономической активности

По словам председателя Национального банка РК Галымжана Пирматова в 2022 году страна столкнулась с геополитическим кризисом, который привел к замедлению мировой экономической активности и рекордному росту инфляции. Это повлияло на экономику Казахстана, где рост ВВП снизился до 3,3% в 2022 году.

Однако с начала текущего года мировая экономическая активность показывает положительную динамику, что отражается и на экономике Казахстана. Рост ВВП за первые пять месяцев этого года оценивается в 4,5%. Вместе с тем, инфляция ускорилась в условиях роста мировых цен на продовольствие и сырье, высоких инфляционных ожиданий и фискального стимулирования.

По словам Пирматова, для стабилизации инфляции Национальный банк проводит дезинфляционную монетарную политику, придерживаясь режима инфляционного таргетирования.