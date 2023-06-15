Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о состоянии законности в стране и результатах надзорной деятельности по приоритетным направлениям за прошедший период

Генеральный прокурор Берик Асылов доложил о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай. Глава государства также был проинформирован об итогах расследования резонансных уголовных дел и работе по защите общественных интересов.

Касым-Жомарту Токаеву отдельно было доложено о ходе выполнения его поручений по защите бизнеса и сопровождению значимых инвестиционных проектов. В частности, по инициативе Генеральной прокуратуры отменены 9 приказов министерств, которые предусматривали неправомерное проведение проверок почти 2 тысяч предпринимателей. Также признаны незаконными 21 тысяча налоговых приказов о взыскании 2,5 млрд тенге.

Кроме того, Главе государства было доложено о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.