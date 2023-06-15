Молодые люди чаще стали выбирать работу на госслужбе

Отбор профессиональных кадров, развитие молодых работников, а также продвижение талантливых инициативных сотрудников. Именно об этом говорили на встрече в областной бибилотеке им. С.Муканова. За круглым столом собрались как новоиспеченные госслужащие, так и ветераны, работодатели.

Молодые, целеустремленные, с горящими глазами. Так характеризовали студентов, желающих поступить на государственную службу. Недавно они окончили Школу госслужбы и сегодня получают сертификаты.

Всего — 24 выпускника школы государственной службы. Один из них Игорь Кудрявцев. Он студент 4 курса местной альма-матер по специальности «юриспруденция».

ИГОРЬ КУДРЯВЦЕВ, выпускник Школы государственной службы:

— В ноябре я начал обучаться в школе молодого госслужащего. Хотел бы выразить благодарность и подчеркнуть плюсы — от школы у нас была практика. И, мне, как будущему юристу это очень важно. В январе у меня началась практика от университета и, одновременно, от школы молодого госслужащего. Я выбрал практику в криминалистическом отделе. Мы проходили те предметы, которые не преподавались в университете. Они в дальнейшем понадобились мне на тестировании в маслихате на правоохранительные органы. Ораторское мастерство, управление СМИ и психология.

Чаще всего молодые ребята выбирают сферы юриспруденции, экономики, госдоходов. Что примечательно, говорит Гульнара Жасалина, все чаще выпускиники выбирают работу в сельской местности. Хотят продвигать и улучшать родные края.

ГУЛЬНАРА ЖУСАЛИНА, руководитель управления департамента агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Молодёжь у нас очень стремиться поступить на госслужбу. Хочу сказать, что 8 сезон, они такие активные, креативные. Очень приятно было работать, потому что много идей. Они старались пройти стажировку в местных исполнительных органах и в сельской местности. У них есть намерения работать в сельских населенных пунктах. Молодые люди, при наличии GPA и при обучении на гранте, в течение года могут вне конкурса поступить на некоторые административные государственные должности корпуса Б.

Всего в области работают более 4 тыс. государственных служащих, из них 30% — представители молодежи.



Диана Салихова