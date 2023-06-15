Казахстан стремится к эффективности и прозрачности в квазигосударственном секторе в рамках проекта нового Бюджетного кодекса

Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

«По вопросам квазигосударственного сектора. На сегодня Правительством совместно со Всемирным банком ведется работа по реформированию квазигосударственного сектора. Данные подходы коррелируются с передовыми практиками и стандартами ОЭСР, которые позволят создать условия для формирования эффективного, компактного и прозрачного квазигоссектора. В этой связи дивидендная политика будет пересмотрена», — добавил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, вопрос по мониторингу за освоением средств субъектов квазигосударственного сектора и их подотчетности решается в рамках проекта нового Бюджетного кодекса.