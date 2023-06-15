Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»

Закон предусматривает регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов, а также внедрение новых способов возврата активов.

Вместе с тем в законе прописано создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий, а также образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.