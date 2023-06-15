Депутат Мажилиса Марат Башимов выразил свою озабоченность соблюдением конституционных прав граждан Казахстана и обратил внимание на недостатки в работе прокуратуры

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Марат Башимов поднял вопрос о необходимости усилить надзор прокуратуры за соблюдением социально-экономических прав граждан. Башимов отметил, что в прошлом прокуратура недостаточно занималась этой областью и массовые нарушения прав граждан стали распространенным явлением.

Кроме того, по его словам, демократические изменения в Конституцию наделили прокуратуру правом обращения в Конституционный суд и нет освещения того, как прокуратура пользуется данным ей конституционным правом и как помогает тем самым гражданам РК.

Депутат также отметил необходимость повышения эффективности работы прокуратуры в защите социально-экономических прав граждан и обеспечении прозрачности своей деятельности в соответствии с требованиями времени и принципами полной прозрачности, установленными Президентом Казахстана.