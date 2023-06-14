Проект закона РК о лесном хозяйстве и охраняемых природных территориях рассмотрен депутатами Мажилиса Парламента

Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий».

Законопроект направлен на устранение пробелов в законодательстве и регламентацию использования земель для строительства водохозяйственных и защитных сооружений. Также он предусматривает решение проблем лесных поселков и сенокоса в Алакольском заповеднике.

Комитет по экологии и природопользованию Мажилиса примет законопроект и подготовит заключение.