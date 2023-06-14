Около 10 семей из разных регионов страны переехали в село Айымжан Жамбылского района

Семья Жумабаевых большую часть своей жизни прожила в Туркестанской области. 2 года назад супруги с 5-ью детьми переехали в наш регион. По программе «Еңбек» они поселились в селе Айымжан Жамбылского района. Получили дом и работу. У обоих педагогическое образование. В местной школе преподают химию, биологию и историю.

АБЫЛХАИР ЖУМАБАЕВ, житель с. Айымжан, Жамбылский район:

— Переехали сюда в августе 2021-го. Государство нам предложило этот дом. Очень хороший и большой, что самое главное для нас. Единственное, сделали сами ремонт, утеплили пол. Когда только собирались переезжать, я сомневался, потому что село небольшое и людей немного. Но, обжились, сейчас всё устраивает.

Пошёл переезд на пользу и детям. Самому младшему 4 года, старшему — 16. Жанибек Жанысбек в этом году идёт в 11-ый класс. Скоро ему предстоит сделать важный шаг в жизни — выбрать профессию. Правда, с ней пока ещё не определился. Поступать планирует в местный вуз.

ЖАНИБЕК ЖАНЫСБЕК, житель с. Айымжан, Жамбылский район:

— Я хорошо учусь в школе. Нашёл здесь очень много друзей. Мой лучший друг тоже переехал сюда, как и я. Свободное время провожу с ними. По вечерам играем в футбол и волейбол. Очень нравится здесь.

За 6 лет в Айымжан переехали около 10 семей из трудоизбыточных регионов страны. Всего в населённом пункте насчитывается порядка 70 домов.

Алишер Ашимов