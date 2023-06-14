Министерство сельского хозяйства Казахстана готовится к сельскохозяйственной переписи и модернизации информационных систем

Премьер-Министр Казахстана высказал сомнения в методике формирования показателей сельского хозяйства и подчеркнул несоответствие данных в официальных источниках. Он отметил необходимость проведения сельскохозяйственной переписи для решения этой проблемы и указал на потенциал развития переработки шерсти в стране.

Премьер-Министр также подчеркнул важность расширения доли кормовых культур в севообороте и повышения продуктивности пастбищных угодий. Он поручил Министерству сельского хозяйства разработать дорожную карту реформирования системы ветеринарии и проведения сельскохозяйственной переписи с модернизацией информационных систем.