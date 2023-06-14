Литературный вечер прошел в областной детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова

Поэт, педагог, гражданин. Литературный вечер, посвященный творчеству Магжана Жумабаева, прошел в областной детско-юношеской библиотеке им.Г. Мусрепова. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения великого поэта.

ГУЛЬМИРА САГЫНДЫКОВА, сотрудница областной детско-юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова:

— Мы организовали это мероприятие совместно со студентами IT-колледжа-лицея им. Магжана Жумабаева и СКУ им. М. Козыбаева. Это была идея Жарасбая Сулейменова. Он является членом Союза писателей Казахстана, автором нескольких книг. Одну из них он посвятил Магжану Жумабаеву и подарил нашей библиотеке.

Участие в литературном вечере приняли около 40 человек. Почтить память великого акына пришли преподаватели, студенты местной альма-матер и заслуженные общественные деятели города. Среди них — Дулат Бекенов. Он является родственником Магжана Жумабаева.

ДУЛАТ БЕКЕНОВ, родственник М. Жумабаева:

— Стихотворения Магжана Жумабаева необходимо декламировать. Например, такие стихотворения как «Туркестан», «От» нужно обязательно читать с выражением. Он писал о таких великих людях, как Чингисхан, Аксак Тимур, воспевал тюркскую культуру.

Творчество Магжана нашло отклик и в душе юных дарований. Диас Аяган на литературном вечере прочитал авторское стихотворение из 7 строф. Он написал его всего за один день.

ДИАС АЯГАН, студент Kozybayev University:

— Я начал изучать творчество Магжана в раннем детстве. Учил его поэмы, стихи, читал биографию. Сегодня я читаю стихотворение собственного произведения. В нем рассказывается о трагической судьбе поэта, о его жертвенности во славу нации. Я думаю, что творчество Магжана Жумабаева имеет большую ценность для молодежи и для меня в том числе.

В своих произведениях Магжан Жумабаев поднимает важные темы: патриотизм, стремление к свободе и другие философские вопросы. Теперь на основе его стихотворений талантливые музыканты исполняют лирические мелодии.