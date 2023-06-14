Единый день консультаций прошёл в Казахстане

Где найти работу и накопить на собственные квадратные метры. Это самые актуальные вопросы у молодёжи. Чтобы на них ответить, в Петропавловске на коммунальном рынке провели единый день консультаций. Он проходит сегодня по всей стране.

САЛИМХАН САБИТОВ, депутат городского маслихата:

— Сегодня немало молодёжи, которая имеет высшее образование, но не может найти работу. Немало запросов с их стороны. Сегодня постараемся побольше проинформировать население, чтобы они могли найти работу, а мы будем оказывать содействие при трудоустройстве.

Раньше такие акции уже проводили в ТРЦ, помимо этого раздавали информационные брошюры на улицах в центре города. Но молодёжь этого микрорайона оставалась без внимания. Потому акцию провели именно на этом рынке.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, специалист отдела управления внутренней политики СКО:

— Мы работаем с молодёжными госпрограммами «С дипломом в село!», «Жасыл ел», сотрудники молодёжных организаций. Есть представители «Отбасы банка», предпринимательства, отдела занятости, которые расскажут о госпрограммах.

Здесь также раздадут брошюры. Помимо этого можно оставить свой номер, чтобы получать консультацию в дальнейшем. Также на этой площадке информационную работу организовали и сотрудники центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Они рассказывали о профилактике заболевания. Также любой желающий мог пройти тест на ВИЧ и сразу же получить результат.



Айгерим Хамзина

