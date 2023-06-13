Премьер-министр Казахстана призывает к усилению финансовой дисциплины в условиях неблагоприятных прогнозов для мировой экономики

Международные финансовые институты сократили прогнозы роста мировой экономики вдвое. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

«Однако, несмотря на внешние факторы, нам необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить наращивание темпов экономического роста. Надо максимально сконцентрироваться на качественном развитии базовых отраслей», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр призвал министров, руководителей регионов и компаний принять меры для повышения доходов граждан и создания качественных рабочих мест. Он также подчеркнул необходимость усиления финансовой дисциплины и эффективного использования бюджетных средств, особенно в отношении инвестиций в жилищно-коммунальную инфраструктуру.