Новый Налоговый кодекс Казахстана может предоставить льготы социально значимым товаропроизводителям

Об этом рассказал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

«У нас есть базовая ставка налога на добавленную стоимость. Базовая ставка сейчас составляет 12%. Есть версии, что это нужно дифференцировать. Например, рассматривается вариант, что для социально значимых продуктов должно быть 8%. Мы считаем, что налог на добавленную стоимость медицинских товаров должен составлять 3%. Если есть сельскохозяйственная продукция, она может составлять от 3 до 5%. Сейчас идут подсчеты», — сказал Азамат Амрин

Он также упомянул предложения о различных ставках корпоративного подоходного налога, включая сниженные ставки для инвестиций в расширение производства. Помимо этого, рассматривается возможность повышения транспортного налога для владельцев яхт и самолетов, а также налога на имущество для владельцев нескольких квартир.