Во Дворце школьников начала свою работу летняя академия

Интересный и полезный отдых для мальчишек и девчонок устраивают во время летних каникул преподаватели Дворца школьников. Сегодня стартовал первый сезон летней академии абсолютно в новом формате: на протяжении всех пяти сезонов для ребят будут работать секции по разным направлениям: «Аrt алем», «Пиксель», «Бионик»,Happy holidays» и «Дарын life». Возрастная категория школьников — от 7 до 14 лет.

Занятия в летней академии сегодня начались с экскурсии. Далее детям рассказали про технику безопасности. Сейчас у ребят идет кураторский час на тему сплочения коллектива. Кира Поединко в этом лагере впервые.

КИРА ПОЕДИНКО, участница летней академии Дворца школьников:

— Я пришла в эту академию первый раз. Мне уже очень нравится здание. Я думаю, что я себе найду очень много друзей.

В этом кабинете идет урок изобразительного искусства. Ребята рисуют героев из сказки «Гуси и лебеди». Быстрей всех с заданием справился Богдан Иванов.

БОГДАН ИВАНОВ, участник летней академии Дворца школьников:

— Я нарисовал избушку, дерево, печку и берег кисельный. И лебедя.

Занятия у ребят проходят в две смены. Первый сезон летней академии будет работать до 23 июня. Заявки на второй сезон принимают до 26 июня. Стоят десятидневные занятия 3 тысячи тенге.

ЛЮДМИЛА ЗАЙНУТДИНОВА, заместитель директора художественного лицея «Клуб»ЮНЕСКО»:

— Необходимые документы — это медицинская справка об эпидокружении, заявление от родителей, заключённый договор и свидетельство о рождении ребенка.

Каждый сезон академию посещают до 200 детей. В целом за лето — до 1000 ребят.

Камилла Карим

