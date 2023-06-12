В СКО прошел первый слёт юных краеведов

В Айыртауском районе в детском оздоровительном лагере «Чайка» с 6 по 8 июня прошел первый областной слёт юных краеведов «Тарихқа тағзым — болашаққа бағдар». Приняли участие 14 команд 8-10х классов. В течение трех дней юные краеведы не только состязались в туристских навыках, но и узнали много нового и интересного об истории, географии, природе и культуре нашей области. СК славится своей богатой природой, знаменитыми предками, сакральными местами. Для учащихся организовали экскурсию в село Никольское. Ребята смогли увидеть уникальный памятник — поселение «Ботай», где 5,5 тысяч лет назад впервые в мире была одомашнена лошадь. Также посетили усадьбу бабушки Шокана Уалиханова Айганым, которая располагается в селе Сырымбет. Такие мероприятия будут проходить ежегодно в рамках реализации государственных программ «Рухани Жангыру» и «Дорожная карта развития образования на 2023-2025 годы». На торжественном закрытии слёта ребят, показавших лучшие результаты, наградили кубками, дипломами, а участников — сертификатами.