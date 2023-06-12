В Казахстане исследуют потенциал искусственного интеллекта для социальной помощи гражданам

Министр цифрового развития РК Багдат Мусин объявил о планах использования искусственного интеллекта для оказания социальной помощи гражданам в Казахстане. Для этого необходимо создать структурированные базы данных, объединить имеющуюся информацию и проанализировать ее. Это позволит государству предоставлять гражданам государственные услуги более активно и эффективно. В рамках этого проекта уже отправлено 60 тысяч сообщений с напоминанием о праве на социальную помощь.

Казахстан также работает над обезличиванием данных и планирует предоставить доступ к этим данным молодым стартапам для разработки новых идей и поддержки правительства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее объявил о стремлении к новому формату цифровизации государственного управления «Invisible Government».