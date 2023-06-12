На 41,5% подорожала аренда жилья в Петропавловске

На 6% подорожало жильё за год в Казахстане. Больше всего цены на заветные квадратные метры увеличились в Павлодаре, Актау и Актобе. Об этом сообщает информационный портал LS. Средняя стоимость одного квадрата в Астане не превышало 587,5 тысяч тенге, а в Алматы его продавали почти по 550 тысяч тенге. Цена вторичного жилья выросла на 2,8%. В Костанае и Кызылорде её стоимость увеличилась на 23%. Что касается аренды, то здесь цены выросли на 26%. В среднем она выросла до 4,6 тысяч тенге за квадратный метр. В лидерах находятся Кокшетау, Актау, Алматы, Кызылорда и Петропавловск. У нас стоимость арендованного жилья увеличилась на 41,5%, до 2,4 тысячи тенге за метр квадратный.



Алишер Ашимов