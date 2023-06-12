Фонд тюркоязычных журналистов организовал для СМИ из разных стран пресс-тур в Турцию

Фонд тюркоязычных журналистов организовал для представителей СМИ разных стран поездку в турецкие города Стамбул, Сакарья и Болу. Одна из целей такого тура — изучение и популяризация достопримечательностей страны, её истории и культуры. В составе делегации были и наши коллеги из областного телеканала «Qyzyljar». Первым объектом в Стамбуле стала Голубая мечеть. В народе её так называют из-за цвета камня. Сегодня это символ Турции и одно из величайших творений мировой архитектуры. Комплекс, входящий в Фонд наследия ЮНЕСКО, построили в 1616 году на месте замка, где жил византийский император. Голубую мечеть возводили 7 лет. Гигантский объект имеет 260 окон, а потому утопает в солнечном свете. Шесть минаретов — одна из главных особенностей. Всего здесь одновременно могут молиться 35 тысяч человек.

После делегация посетила ещё один исторический памятник — мечеть Айя — София. Она расположена на стыке Азии и Европы, этот объект имеет богатую историю. Храм, построенный римским императором Константином I, неоднократно сжигали. В 1985 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Только в 2020-м ему вернули статус мечети.

Турция — богатое морями государство, на севере — Черное и Мраморное, на Западе — Эгейское море, а на юге — Средиземное. Название Мраморного моря произошло из-за острова, где добывали белый мрамор. И что самое уникальное, вода здесь не замерзает.

Посетили журналисты и уголок турецкого рая — район Тараклы, что находится на северо-западе страны. Он окружен лесом и расположен примерно на полпути между Стамбулом и Анкарой в провинции Сакарья. Это один из волшебных караван-сараев Великого Шелкового пути. Сегодня он демонстрирует все характеристики старой османской деревни с ее нетронутой природой, красивой гражданской архитектурой и более чем 100 зарегистрированными культурными ценностями.

ЕРЛАН ТОКШЫЛЫК, директор областного телеканала «Qyzyljar»:

— У Турции богатая история. Мы находимся под большим впечатлением от природы , архитектуры, культуры этой страны. Познавательные экскурсии позволили нам познакомиться с наследием Турции.

Также была организована поездка в город Болу.

Алишер Ашимов