7 несовершеннолетних выявили и поставили на учет во время операции «Подросток»

С 7 по 9 июня в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Стражи порядка вышли в рейды по ночным улицам, увеселительным заведениям, возможным местам скопления молодёжи. Закон не допускает нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей с 22.00 ч. в развлекательных заведениях и с 23:00 ч. — вне жилища.

— Здравствуйте! Старший инспектор группы ювенальной полиции управления МПС, майор полиции Тикбаев. У нас проходит ОПМ «Подросток». Разрешите ваши документы. — Да, конечно.

За 3 дня операции в области выявили 125 нарушений этих требований. Во всех случаях родителей привлекли к административной ответственности. Также в период ОПМ нашли ушедшего из дома 17-летнего подростка. Его обнаружили оперативники. Юноша бродяжничал на улицах города. Его поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Материалы по нему планируется рассмотреть на комиссии по делам несовершеннолетних.

САГИДУЛЛА ИТЕКБАЕВ, старший инспектор группы ювенальной полиции УМПС ДП СКО:

— Целью данного ОПМ является предупреждение и профилактика подростковой преступности, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, а также предупреждение преступных посягательств в отношении детей. В период проведения ОПМ сотрудниками полиции совместно с заинтересованными органами проводятся рейдовые мероприятия по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних.

За время операции в области выявили и поставили на учёт 7 несовершеннолетних, 23 неблагополучные семьи. Административную ответственность понесли 28 законных представителей, не исполнявших обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Профилактическая работа будет проводиться и впредь на постоянной основе.