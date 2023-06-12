12 июня объявлен Днем траура по погибшим в результате пожара в области Абай

Президент выразил соболезнования семьям работников лесного хозяйства, погибшим в результате масштабного пожара в природном резервате «Семей орманы».

14 человек погибли, а 316 были эвакуированы. Правительству и местным властям Абайской области было поручено оказать необходимую помощь семьям погибших. Глава государства отменил свой официальный визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня, и призвал правительство мобилизовать все ресурсы для борьбы с пожарами, предотвращения их распространения и обеспечения безопасности граждан.

Площадь пожара в природном резервате «Семей орманы» уже превысила 60 000 гектаров. Сложности в тушении пожара вызывают сильный ветер и высокая температура.