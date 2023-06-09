Президент провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

Глава государства открыл заседание, подчеркнув важность цифровой трансформации экономики. Он отметил, что рост цифровизации имеет кардинальное влияние на развитие экономики, изменяя правила игры во всех отраслях. Президент сообщил, что Казахстан занимает 20-е место в индексе цифрового интеллекта, а цифровые продукты страны становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В своем выступлении он также упомянул о создании Центра цифровых решений ООН в Казахстане и выразил намерение продолжать продвигать цифровое развитие.

На заседании присутствовали высокопоставленные представители из различных организаций и компаний, включая Европейский банк реконструкции и развития, компании CNPC, Shell plc, Chevron, Philip Morris International, «ЛУКОЙЛ», Ernst&Young, Microsoft и другие.