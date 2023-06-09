Министр по чрезвычайным ситуациям РК провёл встречу с жителями СКО. У них была возможность задать волнующий вопрос главе МЧС. Один из них озвучили жители села Прибрежного. Возле них нет разрешённых мест для купания. И такая проблема волнует жителей большинства сёл области. У некоторых ближайший санкционированный пляж находится в сотне км от дома. На свой страх и риск сельчане купаются в необорудованных для этого местах, где нет спасателей, а сам водоём не обследован. Надо отметить, все случаи гибели североказахстанцев на воде происходили на диких пляжах.

ЮРИЙ ИЛЬИН, министр по чрезвычайным ситуациям РК:

— Прежде всего, это определяется решением акимата. Аким города и заместители акима области рассмотрят вопрос открытия коммунального или частного пляжа на территории после того, как пройдёт проверка состояния и качества воды.

Тогда там можно будет разместить пункт спасателей и медиков. Глава МЧС попросил областной акимат проработать этот вопрос. Сейчас по всей стране насчитывается всего лишь 500 официальных мест для купания. Беспокоит петропавловцев и вопрос шлагбаумов. Было немало случаев, когда пожарная машина или карета скорой помощи не могли попасть в нужный дом. Горожане спрашивают, может ли МЧС запретить установку шлагбаумов.

ЮРИЙ ИЛЬИН, министр по чрезвычайным ситуациям РК:

— Ни запрещать, ни разрешать установку шлагбаумов. МЧС, к сожалению, это не решает. Но особенностью установки шлагбаумов должно быть автоматическое открытие при прибытии МЧС, МВД или скорой помощи или должен быть вахтёр, который в любое время дня и ночи мог бы открыть шлагбаум.

Кроме шлагбаумов и всевозможных самодельных заграждений опасность несут и захламлённые эвакуационные выходы. Кроме того, были в Петропавловске и случаи, когда жители многоэтажек сами срезали в своих домах лестницы для экстренной эвакуации. Также глава МЧС сообщил, что часто причиной пожара становится выброшенный из окна окурок. Он попадает на соседский балкон и легко воспламеняет захламленные лоджии. К слову, в Петропавловске нет спецтехники, предназначенной для тушения пожара в недавно построенных высотках. Эту проблему озвучили журналисты во время пресс-конференции.

ЮРИЙ ИЛЬИН, министр по чрезвычайным ситуациям РК:

— Сейчас ожидаем поставки 3 подъёмников высотой более 50 м. Один из них будет предназначен для Петропавловска. И плюс мы вчера разговаривали с акимом и приняли решение об установке на пожарные автоцистерны насосов высокого давления, которые позволяют подавать мелкодисперсную воду под высоким давлением на верхние этажи от 18 до 25.

Волновал журналистов и вопрос безопасности детей. С начала года в Казахстане уже 48 малышей выпали из окон многоэтажек. Большинство разбились насмерть. Сейчас в стране приняли новые правила при возведении домов.

ЮРИЙ ИЛЬИН, министр по чрезвычайным ситуациям РК:

— Застройщик сейчас обязан кроме пожарной сигнализации устанавливать на окнах запорную арматуру, в которой сложной механизм для открытия детьми, или страховочные тросы.

Глава МЧС призвал родителей установить на окнах своих квартир блокираторы или страховочные тросы. И, конечно, не оставлять малышей без присмотра. Все эти правила спасатели активно распространяют с помощью СМИ. Потому министр по ЧС подписал в ходе рабочей поездки меморандумы о сотрудничестве со всеми местными телеканалами.

Айгерим Хамзина

