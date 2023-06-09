Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил о планах по внедрению автоматизированной системы мониторинга выбросов.

«Что касается Экологического кодекса, мы изначально планировали внедрить автоматизированную систему мониторинга выбросов и начали исследования с 1 января 2023 года. Однако по объективным причинам Правительство отложило реализацию данной работы до декабря. Мы будем готовы ввести эту систему автоматического мониторинга и верификации в качестве пилотного проекта. Она будет [внедрена]на нефтегазовых, горнодобывающих и энергетических предприятиях», — сказал Мурат Нуртлеу на Международном форуме Астана.