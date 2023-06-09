Казахстан планирует представить стратегию развития искусственного интеллекта к концу года

Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что страна обладает значительным потенциалом для инновационного роста и создает условия для привлечения ученых и молодых талантов. В прошлом году экспорт услуг и товаров цифровой отрасли достиг 330 млн долларов благодаря поддержке стартап-экосистемы. Президент поставил цель увеличить эту цифру до 500 млн долларов к 2025 году.

Багдат Мусин отметил, что Казахстан уже имеет много успешных продуктов искусственного интеллекта, разработанных местными гражданами в различных областях, привлекших внимание международного сообщества.