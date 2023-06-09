Глава государства принял делегацию ООН

Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент выразил признательность ООН за их участие в Международном форуме Астана и подчеркнул важность реформы Совета Безопасности ООН. Он подтвердил готовность Казахстана укреплять свою роль в ООН и отметил создание Регионального центра по Целям устойчивого развития в Алматы.

Дипломаты ООН выразили свою поддержку форуму Астана и отметили стратегическую роль Центральной Азии в транспортном и цифровом развитии.

В заключение встречи лидер Казахстана передал приветствия Генеральному секретарю ООН.