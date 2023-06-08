В ходе Международного форума Астана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев произнес речь о разрушении фундамента мирового порядка, кризисах и вызовах, с которыми мы сталкиваемся.

В своей речи президент подчеркнул необходимость всесторонней реформы Совета Безопасности и укрепления роли «средних держав». Он отметил, что новые кризисы, включая пандемию COVID-19 и вооруженные конфликты, угрожают международной стабильности. Также он подчеркнул, что и экономическая политика используется в качестве оружия, вызывая социальное напряжение и разделение между государствами.

Президент выразил озабоченность растущей нестабильностью, усилением конфликтов и недоверия, а также призвал к сотрудничеству и сближению для обеспечения стабильного и процветающего мира.

Закончил свою речь лидер Казахстана мягким предосторожением, отметив, что содержательный разговор и сотрудничество невозможны без открытости, терпимости и компромиссов.