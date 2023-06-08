Свое мнение по поводу базовой ставки высказал заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов. По его словам, рост или падение инфляции зависит от цен в стране. В частности, цен на топливо (ГСМ) и коммунальные услуги.

«Мы не будем бороться с базовой ставкой прямыми эффектами. Но мы будем внимательно следить за тем, чтобы не допустить вторичного эффекта инфляции. То есть, будем контролировать, как это будет влиять на цены широкого спектра товаров и услуг. На основании этого будет принято решение о будущей базовой ставке», — добавил он.