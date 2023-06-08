Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил об улучшении инвестиционных условий в Казахстане, выступая на инвестиционном круглом столе.

«За прошлый год приток прямых иностранных инвестиций составил 28 млрд долларов США. Приверженность к инвестиционным стандартам, таким как ОЭСР, позволяет признать нашу страну в качестве очень надежного экономического партнера, это также подтверждается международными рейтинговыми организациями с кредитным рейтингом в году со стабильным прогнозом», — сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики заверил участников круглого стола, что инвестиционная привлекательность Казахстана продолжит рост.