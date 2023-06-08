Казахстан расширяет сотрудничество с ведущими зарубежными университетами

Министр науки и высшего образования РК, Саясат Нурбек, объявил о планах открытия филиалов ведущих зарубежных университетов в Казахстане.

Среди них — канадские университеты, британский технический университет, немецкий консорциум, южно-корейский университет, узбекский национальный исследовательский университет и российский химико-технологический университет. Филиалы будут открыты в разных регионах Казахстана, предлагая возможности для получения высококачественного образования в различных областях, включая инженерию, искусственный интеллект и сельское хозяйство.

По словам министра, эти инициативы направлены на улучшение доступа к международным образовательным ресурсам и на развитие кадрового потенциала страны.