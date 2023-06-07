Этнолингивистический лагерь «Атамекен» открылся в Жамбылском районе

Этноаул «Атамекен» открылся в Жамбылском районе. Развернули его на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна». Здесь школьников знакомят с традициями и обычаями казахского народа. Как готовить бауырсаки, барамышки, как красиво заплести косы и научиться ткать ковры — всему этому преподаватели обучали представительниц прекрасного пола. А парней — разжигать самовар, стрельбе из лука.

Точность и дальность. Интерес к этому виду спорта проявили много ребят. Среди них — 12-летний Данил Батырев. Юноша считает, стрельбе из лука должен овладеть каждый джигит.

ДАНИЛ БАТЫРЕВ, учащийся Пресновской средней школы-гимназии им. И.П. Шухова, Жамбылский район:

— По началу было сложно, но, потом меня научили. И я так смог стрелять из лука. Самое сложно — держать лук и стрелять из него. Мне очень понравилось.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Этноаул передаёт самобытность казахского народа и помогает окунуться в особую атмосферу. Для досуга ребят здесь организовали состязания, мастер-классы и даже обучение на верховой езде. Её основы заложили наши предки. И с того времени кони стали основным средством передвижения.

Этнолингвистический лагерь посетили 5 групп. Это около 70 ребят. К слову, этноаул будет работать 10 дней. За это время здесь планируют принять порядка 500 ребят. По словам организаторов, мальчишкам и девчонкам такое времяпровождение по душе.

ЭЛЬДАР ШУМЕКОВ, руководитель отдела образования Жамбылского района:

— Каждый день по 5-6 школ района учащиеся приезжают на однодневный этнолингвистический тур. В нашем современном обществе мы очень часто забываем свою национальную идентичность, свою культуру, обычаи и традиции. И целью было научить детей всем тем вещам, которые делали наши предки.

Этнолингивистический лагерь «Атамекен» в районе действует уже 3 года.

Алишер Ашимов