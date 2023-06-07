Премьер-Министр Казахстана и глава миссии МВФ обсуждают пути развития экономики

Завершились переговоры между Премьер-Министром Казахстана Алиханом Смаиловым и главой миссии Международного валютного фонда в стране Николя Бланше. Обсуждение фокусировалось на различных аспектах экономики Казахстана, включая развитие различных секторов, экономическую политику и структурные реформы. Премьер-Министр отметил существующее тесное сотрудничество с МВФ и планы по открытию Регионального центра МВФ в Алматы.

Как отметил премьер, Казахстан продолжает демонстрировать положительный рост экономики, снижение нефтяного дефицита и привлечение иностранных инвестиций. Правительство стремится к переходу к альтернативным источникам энергии и повышению энергетической эффективности.

Николя Бланше подчеркнул прогресс Казахстана в укреплении экономической политики и выразил готовность МВФ продолжать поддерживать реформы в стране.