Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова заявила о планах по проведению аудита Фонда медицинского страхования

«Высшая аудиторская палата в конце текущего года по поручению Главы государства приступает к комплексному аудиту всех 20 региональных подразделений Фонда медицинского страхования. Принимая во внимание высокую социальную значимость данного вопроса, хочу обратиться к вам с предложением направить нам перечень наиболее актуальных на ваш взгляд вопросов, которые необходимо осветить в ходе этого аудита», — сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, итоги мероприятия будут озвучены в июне 2024 года.

«В июне 24 года мы сможем доложить об итогах. Если Мажилис примет такое решение, то в установленном Конституцией порядке в рамках ежегодного тематического отчета», — добавила глава Высшей аудиторской палаты.