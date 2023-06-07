Отопительный сезон и водоснабжение обсудили в акимате СКО

Подготовку к отопительному сезону и вопросы водоснабжения обсудили в областном акимате. В этом году на замену электро- и теплосетей выделено по 1,5 миллиарда тенге. Еще 9 миллиардов направят на ремонт котлов и строительство новой дымовой трубы ТЭЦ-2. В этом отопительном сезоне нарушений температурного режима не было, отметили на заседании. Сообщили и о том, как идут работы по строительству новой трубы.

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Закончен монтаж фундамента, зашла организация из Усть-Каменогорска для работ по возведению железобетонного ствола. Ориентировочный срок возведения 86 календарных дней. Работы будут проводиться круглосуточно, без остановки.

Следующий отопительный сезон пройдет в штатном режиме, заверил генеральный директор АО «Севказэнерго».

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Жители города переживают, как мы проводим подготовительную работу, поэтому я вчера лично съездил к вам, убедился, мы провели совещание, походили по территории, посмотрели, как идет работа. В целом, я убедился, что работа идет на очень высоком уровне. От графика вы не отстаете, поэтому я поручаю акиму города и начальнику управления ЖКХ еженедельно посещать. Держите этот вопрос на контроле. Сатжан Айтенович, вы как заместитель акима по данному вопросу должны минимум 2 раза в месяц проводить там совещания.

Но, если в Петропавловске нарушений температурного режима не было, в районах такие факты наблюдались. А именно в Мамлютском, Кызылжарском и Айыртауском. Аким области поручил сделать все необходимое, чтобы впредь такого не допускать. Акцентировал внимание глава региона и на важности своевременного обеспечения углем. Потребность населения в этом топливе составляет 419 тысяч тонн. Население заготовило только 8% от этого. Нужно призывать жителей покупать уголь, не дожидаясь осени.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Ежегодно в сентябре-октябре месяце наблюдается ажиотаж особенно на шубаркульский уголь. Акиматам районов и Петропавловска необходимо провести работу с населением по заблаговременной заготовке угля. Вместе с тем, на тупиках области имеется запас угля в объеме 37 тысяч тонн.

Рассмотрели на заседании и вопрос водоснабжения. Поступает много жалоб от сельчан, отметил аким области. Централизованным водоснабжением не обеспечено 220 населенных пунктов.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— По состоянию на 1 мая самые низкие показатели обеспечения населения водой остаются в Тайыншинском — 36% и в районе Шал-Акына — 42%. Имеются проекты, реализация которых должна была завершиться в прошлом году. Это по 9 башням Тимирязевского района, в селах Мироновке, Горьком Тайыншинского района, Ставрополке, Токсан би района им. Г.Мусрепова, Александровке, Новотроицком района М.Жумабаева. Данные факты указывают на низкий контроль со стороны акиматов районов за реализуемыми проектами, что вызывает негативные отзывы со стороны населения.

Айдарбек Сапаров поручил в кратчайшие сроки решить проблему с подачей воды, завершить затянувшиеся проекты по реконструкции групповых водопроводов, разобраться в причинах неиспользования резервуаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

В резервуарах 3-суточный объем воды как минимум должен быть в случае порыва. Мы же не должны оставить население без воды. Начиная, Сатжан Айтенович, с вас, всем акимам районов, Петропавловска, «Есиль су», «Кызылжар су» разрешить ситуацию в течение 3 дней с обеспечением питьевой и технической воды. Прям сегодня собраться! Разработать план мероприятий, дорожную карту! Население должны обеспечить водой! Никаких проблемных вопросов, обращений граждан в областной акимат не должно быть! На местах должны акимы районов их решать.

Айдарбек Сапаров поручил наладить подачу воды, чтобы люди не страдали от того, что её подают только несколько часов в день. Глава региона объявил выговор своему заместителю, курирующему этот вопрос, Сатжану Аблалиеву, исполняющим обязанности акимов Аккайынского и Кызылжарского районов, а также акимам Акжарского и района М.Жумабаева, а также их заместителям, в ведении которых находится этот вопрос. В 2023 на водоснабжение и водоотведение предусмотрено 18 млрд тенге, это двое больше, чем в прошлом году. Работами охватят 41 населенный пункт.

Айгерим Хамзина