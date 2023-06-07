Национальный банк РК сообщил об открытии заявок на обучение по грантам в рамках совместных программ с вузами

Целью программ является подготовка квалифицированных кадров для Национального банка и его дочерних организаций, а также Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

В рамках программ осуществляется подготовка специалистов по финансам, экономике, финансовым технологиям, бухгалтерскому учету, риск-менеджменту, статистике, эконометрике, математике, машинному обучению и программированию. По окончании обучения предусмотрено трудоустройство в Национальный Банк и его дочерние организации, а также в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Содержание программ и требования к зачислению доступны на сайтах вузов.