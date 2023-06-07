Казахстан переходит к обновленному перечню нацпроектов с фокусом на конкретные проблемы и эффективное управление

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил о работе правительства над обновленным перечнем нацпроектов.

Вместо государственных программ внедряются 10 новых нацпроектов, включая «Комфортную школу», «Модернизацию сельского здравоохранения», «Доступный интернет» и проч. Новые нацпроекты ориентированы на решение конкретных проблем и заменят громоздкие документы. В настоящее время происходит интеграция мероприятий текущих нацпроектов в систему государственного планирования. Также утверждены 15 концепций, направленных на развитие отраслей до 2029 года.

Правительство усилит мониторинг исполнения бюджета и контроль за достижением результатов, особенно по инвестиционным проектам, согласно рекомендациям Всемирного банка.