Госслужащие и сотрудники бюджетных организаций сдают тестирование на знание государственного языка

Госслужащие и сотрудники бюджетных организаций проверяют свои знания государственного языка. В этом зале находятся порядка 250 человек. Они проходят диагностическое тестирование. Также система КазТест предполагает и сертификационный вид тестирования.

УЛЖАН САДЫКОВА, представитель Национального центра тестирования при министерстве науки и высшего образования РК:

— Диагностическое тестирование проводится для диагностики уровня владения казахским языком. А сертификационное тестирование для подтверждения данного уровня. Например, если по результатам диагностики человек показал средний уровень, это еще не утверждает, что он владеет языком на среднем уровне. Если на сертификационном тесте он подтверждает свой уровень, ему выдается сертификат среднего уровня.

В этом кабинете и проходят сертификационное тестирование. Здесь участников всего 25. Это преподаватели НИШ, претенденты на поступление в докторантуру.

УЛЖАН САДЫКОВА, представитель Национального центра тестирования при министерстве науки и высшего образования РК:

— Сертификат требуется в нескольких категориях в обязательном порядке. Он обязателен для преподавателей и персонала НИШ, для поступающих в докторантуру по РК, также для претендентов международной стипендии «Болашак».

Тестирование будет проходить в Петропавловске 3 дня. Диагностикой планируют охватить порядка 800 человек, а сертификационное тестирование пройдут 100 человек. Проверить свои знания государственного языка на диагностике можно бесплатно. А вот для того, чтобы получить сертификат уровня владения госязыком, необходимо заплатить чуть больше 8 тысяч тенге.

Анастасия Кузнецова

