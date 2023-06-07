Генпрокуратура Казахстана обнародовала данные о привлечении 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия и нарушение прав граждан

39 сотрудников силовых органов привлечены к уголовной ответственности за нарушение прав граждан, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана. Проверка полицейских участков и учреждений выявила отсутствие видеокамер в 5812 помещениях, а 900 камер оказались неработоспособными. Для устранения «слепых зон» было установлено 3783 дополнительных видеокамеры, полное оснащение зданий планируется до конца года. 19 руководителей полиции и других организаций были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Межведомственное совещание в Министерстве внутренних дел обсудило вопросы предотвращения пыток среди полицейских, а также рекомендовало проведение психологического тестирования для выявления сотрудников, склонных к нарушениям.