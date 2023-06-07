Алматинские археологи выявили около 25 новых объектов в Есильском районе

В СК немало известных археологических объектов, которые приоткрывают тайны истории нашего края. Две недели назад начались археологические раскопки в Есильском районе. Перед началом работ специалисты изучили участок и составили план. На краю правого коренного берега реки Есиль обнаружено несколько воронок. Известно, что они являются местом древних построек. Часть территории памятника занимает мусульманское кладбище, сохранившееся с позднего средневековья до наших дней. Самый большой из курганов диаметром 30 метров и высотой 1,1 м. Расположен он внутри ограды кладбища. Также на берегу реки Есиль находится Томаркарасуский некрополь раннего железного века. Всего археологи выявили около 25 новых объектов в Есильском районе.



Камилла Карим