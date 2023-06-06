Выставка кукол открылась в ботаническом саду Петропавловска

Ботанический сад Петропавловска — место, где можно отдохнуть душой не только наедине с природой, но и вот в таком выставочном зале. С начала июня завоевывает внимание гостей сада вот такая необычная выставка. Кукла Барби, Кен, Червонная королева из «Алисы в стране чудес», а ещё много кукол из советских и современных мультфильмов расположились на стеллажах. Владелица всех этих кукол — цветовод-озеленитель ботанического сада Анна Ляшенко.

АННА ЛЯШЕНКО, цветовод-озеленитель ботанического сада г.Петропавловска:

— Любовь к куклам у меня появилась ещё в детстве. Её мне передала мама. Коллекционировать я начала лет с 12-13, у меня ещё советские были куклы. В 90-х годах уже начали ввозить в РК кукол Барби, так хотелось, что-то новенькое, интересное. Чтобы её получить, нужно было что-то сделать. А что нужно было сделать? Выучить таблицу умножения.

И задание маленькая Анна тогда выполнила на ура, а главное быстро. Теперь вот эта Барби — гордость выставки.

АННА ЛЯШЕНКО, цветовод-озеленитель ботанического сада г.Петропавловска:

— Это моя первая Барби, которую мне подарила мама за таблицу умножения. Она была в простом платье, я ей сшила потом свадебное. Тогда вышел фильм с героиней Милагрес, она была чем-то похожа на нее и я её назвала Милагрес.

Возраст не стал помехой для Анны пополнять свою коллекцию кукол. Например, вот эту Барби Анна купила сама всего три месяца назад. Её уникальность в том, что тело куклы — современная репродукция, а голова датируется 1958 годом. Это репродукция самой первой куклы Барби. Анна сама шьёт своим куклам одежду, «лечит», как выражается сама героиня. В её коллекции сейчас более 2 тысяч кукол. На этой выставке представлены 420. Её цветовод-озеленитель посвятила своим родителям и работникам ботанического сада, которые всегда поддерживали её увлечение.

АРТУР РЯЗАПОВ, директор ботанического сада г. Петропавловска:

— Выставка открылась неделю назад. Первыми посетителями были дети. Это был День защиты детей 1 июня. Восторженные отклики. Кто-то вспоминает, что у него была такая игрушка, кто-то хочет такую игрушку. Воспитатели, родители тоже вспоминали, что у них когда-то были такие куклы.

Выставка будет работать до конца августа. Посетить её можно, если на руках есть билет в сад. Сейчас в ботаническом саду помимо выставки кукол представлены коллекция минералов, шишек, насекомых и многих других экспонатов. Исторически сложилось, что музей достижений мясокомбината, при котором был организован сад, разросся до музея экологии, природы, краеведения. Каждый год ботанический сад города стремится радовать своих посетителей новшествами.

Анастасия Кузнецова



